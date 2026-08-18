Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, AFAD'ın düzenlediği bilgilendirme toplantısına katıldı - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, AFAD'ın düzenlediği bilgilendirme toplantısına katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, AFAD\'ın düzenlediği bilgilendirme toplantısına katıldı
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AFAD tarafından düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Vali Musa Işın başkanlığındaki toplantıda 2022-2026 dönemi değerlendirilirken, 2027-2031 dönemi için hazırlık ve güncelleme süreçleri ele alındı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AFAD tarafından düzenlenen Kütahya İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü TAMP Salonu'nda, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2022-2026 yıllarını kapsayan İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar ele alınırken, 2027-2031 dönemine yönelik hazırlık ve güncelleme süreci hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında; 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi video gösteriminin ardından "Hayat 112 Acil Mobil Uygulaması" kamu spotu paylaşıldı. Kütahya AFAD İl Müdürü İsmail Özkan tarafından gerçekleştirilen İRAP bilgilendirme sunumunda da afetlerin olası etkilerinin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar, mevcut eylemler ve yeni dönem planlamaları aktarıldı.

Toplantıda, 2022-2026 İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesinin ardından 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında yapılacak güncellemeler ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan eylemler görüşüldü. Yeni planlama dönemine ilişkin yöneticilerin görüş ve önerileri de alınarak izlenecek yol haritası üzerinde duruldu.

Yetkililer, Belediye'nin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde, kentin güvenliğine katkı sağlayacak çalışmalara destek vermeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, AFAD'ın düzenlediği bilgilendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, AFAD'ın düzenlediği bilgilendirme toplantısına katıldı - Son Dakika
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