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Kütahya'da alkollü araç kullanan 13 sürücüye ceza - Son Dakika
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Kütahya'da alkollü araç kullanan 13 sürücüye ceza

Kütahya'da yapılan trafik denetimlerinde alkollü araç kullanan 13 sürücüye cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde alkolmetre ile yapılan test sonucunda alkollü olarak araç kullandıkları tespit edilen sürücülere idari para cezası verildi. İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kütahya\'da alkollü araç kullanan 13 sürücüye ceza
25.12.2023 - 16:17,
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Kütahya'da hafta sonu yapılan trafik denetimlerinde alkollü araç kullanan 13 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, içkili eğlence yerlerinin çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Bu denetimlerde alkolmetre ile yapılan test sonucunda alkollü olarak araç kullandıkları belirlenen 13 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, kentteki huzur ve güven ortamının devamı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerin çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kütahya'da alkollü araç kullanan 13 sürücüye ceza - Son Dakika
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