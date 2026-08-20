Kütahya\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

KÜTAHYA'da çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya-Tavşanlı kara yolu üzerinde bulunan bir tarlada anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yakındaki diğer tarlalara sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

Polis ekipleri yangına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.