Kütahya\'da Araç Devrildi, 4 Kişi Yaralandı

Kütahya'da hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Murat İ. idaresindeki 34 LKA 52 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 35. kilometresinde lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Murat İ, eşi Tülin ve çocukları Ayşe ile Ömer Faruk İ, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.