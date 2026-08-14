Bir şehri ayağa kaldıran iddia! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti - Son Dakika
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Bir şehri ayağa kaldıran iddia! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti

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Gaziantep'te 23 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç kızın, zorla bindirildiği araçta kaçırılarak 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığı öne sürüldü. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızı kurtararak iğrenç olayın faillerini kıskıvrak yakaladı. Mağdur ifadesinde, ıssız bir yere götürerek burada toplu halde tecavüz edildiğini söyledi.

Gaziantep'te duyanların kanını donduran korkunç bir olay yaşandı. 23 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç kız, bir erkek şahıs tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. 

AİLENİN İHBARI ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Kızlarından haber alamayan ve hayatından endişe eden ailenin durumu vakit kaybetmeden polise bildirmesi üzerine emniyet güçleri teyakkuza geçti. Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede başlattığı titiz ve geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları kısa sürede sonuç verdi. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu genç kız bulunarak güvenlik altına alındı.

"4 KİŞİ TECAVÜZ ETTİ"

Kurtarıldıktan sonra yaşadığı dehşeti anlatan mağdur genç kızın ifadesine göre, araca daha sonra üç erkek şahıs daha bindi. Saldırganların, genç kızı bilmediği ıssız bir yere götürerek burada toplu halde tecavüzde bulunduğu öne sürüldü.

MESLEKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Genç kızın emniyette verdiği ifadeler ve polis ekiplerinin derinleştirdiği soruşturma neticesinde saldırganların kimlikleri hızla tespit edildi. Gaziantep Haber'de yer alan bilgilere göre; iğrenç olaya karıştığı belirlenen boyacı M.Ş.E. (25), tesisatçı M.T. (27), berber S.B. (28) ve berber kalfası olduğu öğrenilen F.R. (17) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir şehri ayağa kaldıran iddia! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Taner Toraman Taner Toraman:
    Mümkünse profil resimleri paylaşın 14 0 Yanıtla
  • Mizafer Tor Mizafer Tor:
    Askıda ekmek değil askıda akıl lazım bizim millete , meselelerle ilgili bi şey göremedim , meslekleri neymiş pzvk mi? 7 0 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Üniversite mezunlarında bu tip olaylar çok az. Vahşiliği Eğitim, aile eğitimi törpüler. 1 2 Yanıtla
  • Saim Öner Saim Öner:
    yazacayim ama yazamıyorum neyse 2 0 Yanıtla
  • Semih Aydın Semih Aydın:
    İDAM İDAM YASALAŞ MALİ 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bir şehri ayağa kaldıran iddia! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti - Son Dakika
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