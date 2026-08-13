Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir - Son Dakika
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Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir

Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir
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Analiz şirketi Nansen'in kurucu ortağı ve CEO'su Alex Svanevik, Bitcoin için 2030'a kadar oldukça uçuk bir fiyat tahmininde bulundu. Yönetici ayrıca Bitcoin için kalıcı bir taban öngördü. Ancak her iki öngörü de önemli varsayımlara dayanıyor ve piyasa geçmişi bu tür tahminlerin ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

Svanevik, Bitcoin'in 2030'a kadar 1 milyon dolara ulaşabileceğini ve 60 bin doların altına bir daha inmeyeceğini öngörüyor. Yöneticiye göre Bitcoin'in uzun vadeli değeri, büyük ölçüde küresel likiditeye, kamu harcamalarına ve para arzının sürekli genişlemesine bağlı olacak. Yönetici, kripto parayı 1 milyon dolara taşıyacak tek bir olaya işaret etmek yerine, Bitcoin'i merkez bankaları ile hükümetlerin daha fazla para yaratabildiği parasal sistemlere alternatif olarak tanımladı. Bitcoin'in arz kuralları toplam arzı 21 milyon Bitcoin ile sınırlıyor, ancak azami arza ulaşılana kadar madencilik yoluyla yeni Bitcoinler dolaşıma girmeyi sürdürecek.

1 MİLYON DOLARLIK TAHMİNİN DAYANAKLARI

Svanevik, Bitcoin için temel senaryonun giderek yükselen dipler ve yaklaşık dört yıllık döngülerde görülen yükselişler olduğunu belirtti. Yöneticiye göre küresel likidite arttıkça, arzı sınırlı varlıklara yönelik talep de yükseliyor. Svanevik, küresel likiditenin yönünün Bitcoin'in uzun vadeli fiyatı için tek bir başlıktan ya da piyasa olayından daha belirleyici olduğunu savundu. Yönetici, "Geniş anlamda dolaşımdaki para arzı ne kadar artarsa Bitcoin o kadar yükselir. Bence Bitcoin, merkez bankası ya da hazine tarafında olup bitene bir karşı ağırlık olarak düşünülmeli" dedi.

Bitcoin'in dört yıllık piyasa örüntüsü, çoğu zaman madencilere ödenen blok ödülünü azaltan yarılanma takvimiyle ilişkilendiriliyor. Sıradaki yarılanmanın, Svanevik'in 2030 hedefinden önce, 2028'de gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak geçmiş döngüler yarılanmaların ardından sert yükselişler kadar yüzde 50'yi aşan değer kayıpları da içerdi. Bu da tarihsel örüntünün yeni bir artışı garanti etmediği anlamına geliyor.

DİĞER TAHMİNLER VE KARŞI GÖRÜŞLER

Svanevik, bugünkü 1 milyon dolarlık tahminleri, Bitcoin 100 bin doların çok altındayken yapılan öngörülerle kıyasladı. Yöneticiye göre paranın değer kaybı, Bitcoin'in nominal fiyatının değerlendirildiği çerçeveyi değiştiriyor ve bir zamanlar gerçek dışı görünen seviyeleri zamanla daha ulaşılabilir gösteriyor. Svanevik, "Bizim bakış açımızdan Bitcoin'in 1 milyon dolar olacağını söylemek çılgınca geliyor, ama 2018'de olsaydınız 100 bin dolarlık Bitcoin demek de kesinlikle çılgınca gelirdi" dedi.

Yine de tüm tahminler bu kadar yüksek değil. Ağustos 2025'te yayımlanan bir tahmin derlemesinde, 2030 için öngörülerin çoğu 250 bin ile 500 bin dolar arasında sıralanmıştı. Aynı derlemede araştırma şirketi ARK Invest'in 1,5 milyon dolarlık iyimser, yaklaşık 700 bin dolarlık temel ve 300 bin dolar dolayındaki karamsar senaryosuna da yer verilmişti. Kısa vadede ise deneyimli yatırımcı Peter Brandt farklı bir değerlendirme yaptı. Brandt 10 Ağustos'ta düşüş yönünde eğilim taşıdığını, grafiğindeki omuz-baş-omuz formasyonunun Bitcoin kilit direnci geri alamazsa 58 bin dolara doğru olası bir harekete işaret ettiğini söyledi. Bu, kesinleşmiş bir fiyat hedefi değil, teknik bir projeksiyondu. Brandt formasyona dayalı bir işlem açmamıştı ve 67 bin 260 doların kalıcı biçimde aşılması, grafikteki düşüş kurgusunu zayıflatacaktı.

60 BİN DOLAR TABANI TARTIŞMALI

Svanevik, 2030 öngörüsünün yanı sıra Bitcoin'in 60 bin doların altına dönmesini beklemediğini, bu seviyeyi kişisel değerlendirmesinde kalıcı bir taban olarak gördüğünü söyledi. Yönetici, "Kişisel görüşüm, Bitcoin'in bir daha asla 60 bin doların altına inmeyeceği yönünde. Bence sonsuza dek" dedi. Bu iddia, gelecekteki döngülerin daha yüksek dipler oluşturacağı beklentisine dayanıyor.

Ne var ki piyasa geçmişi bu tür öngörüleri zorluyor. Bitcoin Şubat 2026'da kısa süreliğine 60 bin doların altında işlem gördü, haziran ayındaki oynaklık da fiyatı aynı seviyeye yaklaştırdı. Kripto para 3 Ağustos'ta ise fon çıkışları, güvenlik endişeleri ve ABD kripto düzenlemesine dair belirsizliğin baskısıyla 63 bin doların altına indi ve yayım sırasında 62 bin 556 dolar dolayında, yedi günlük yüzde 4,35 kayıpla işlem görüyordu.

Svanevik'in kurumsal ve bireysel benimsemenin artacağı yönündeki beklentisi, ABD'deki spot Bitcoin fonları üzerinden ölçülebiliyor. Ancak bu fonlara olan talep tek yönlü ilerlemedi. Fonlar Mayıs 2026 sonunda üst üste dokuz seans net çıkış yaşadı ve yatırımcılar yaklaşık 2,8 milyar dolar çekti. Talep daha sonra toparlandı. 7 Ağustos'ta biten beş seansta ABD'deki fonlar, nisandan bu yana en güçlü haftalık girişle 850 milyon doları aşan giriş çekti. Öte yandan 1 milyon dolara ulaşmak, Bitcoin'in 64 bin dolar dolayındaki fiyatının yaklaşık 15,6 katına çıkmasını gerektiriyor. Bu fiyatta, protokol toplam arzı 21 milyon Bitcoin ile sınırladığı için tam seyreltilmiş değer 21 trilyon dolara yaklaşırdı. Svanevik hedefi garanti olarak sunmadı. Yöneticiye göre senaryo, para arzının genişlemeye devam etmesine, portföy benimsemesinin artmasına ve Bitcoin'in alternatif para varlığı rolünü zayıflatacak büyük bir riskin ortaya çıkmamasına bağlı. Düzenleyici kısıtlamalar, azalan likidite ya da zayıflayan kurumsal talep bu yolu kesintiye uğratabilir.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir - Son Dakika

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