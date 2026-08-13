Trafikte tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu - Son Dakika
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Trafikte tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu

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Eskişehir’de trafikte yaşanan tartışmada bir kadın, kendisine "eskort" dediğini öne sürdüğü sürücüye sert tepki gösterdi. Aracından inip adamın üzerine yürüyen kadın, o anları cep telefonuyla kayda alarak "Seni rezil edeceğim" ifadelerini kullandı.

Eskişehir trafiğinde seyir halindeyken yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek gergin anlara sahne oldu. İddiaya göre, trafikte seyreden bir sürücü, yanındaki araçta bulunan kadına "eskort" diyerek hakarette bulundu.

"SEN NASIL BANA BÖYLE DERSİN?"

"SENİ REZİL EDECEĞİM" DİYEREK KAYDA ALDIDuyduğu hakaret karşısında öfkesine hakim olamayan kadın, aracını durdurup aşağı indi. Sürücünün yanına giderek sert bir şekilde hesap soran kadın, "Sen bana nasıl böyle dersin?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"SENİ REZİL EDECEĞİM" DİYEREK KAYDA ALDI

Yaşanan gerilim sırasında cep telefonunu çıkaran kadın, tartışma anlarını saniye saniye kaydetmeye başladı. Sürücüyü teşhir edeceğini belirten kadın, "Seni rezil edeceğim" diyerek tepkisini sürdürdü. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede dikkat çekti.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte tartıştığı kadına 'Sen eskortsun' deyince olanlar oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    kimse kimseye hakaret etme hakkına sahip değil.trafikte ve her yerde, bir birimize karşı saygılı olmaliyiz.tabi kadın ve erkek içinde geçerli. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trafikte tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu - Son Dakika
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