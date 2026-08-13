Trafikte tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu

Eskişehir trafiğinde seyir halindeyken yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek gergin anlara sahne oldu. İddiaya göre, trafikte seyreden bir sürücü, yanındaki araçta bulunan kadına "eskort" diyerek hakarette bulundu.

"SEN NASIL BANA BÖYLE DERSİN?"

"SENİ REZİL EDECEĞİM" DİYEREK KAYDA ALDIDuyduğu hakaret karşısında öfkesine hakim olamayan kadın, aracını durdurup aşağı indi. Sürücünün yanına giderek sert bir şekilde hesap soran kadın, "Sen bana nasıl böyle dersin?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"SENİ REZİL EDECEĞİM" DİYEREK KAYDA ALDI

Yaşanan gerilim sırasında cep telefonunu çıkaran kadın, tartışma anlarını saniye saniye kaydetmeye başladı. Sürücüyü teşhir edeceğini belirten kadın, "Seni rezil edeceğim" diyerek tepkisini sürdürdü. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede dikkat çekti.