Kütahya'da, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.
Kütahya Barosu Başkanı Edip İlkay Sunay, Adalet Sarayı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Sunay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, avukatlar olarak demokrasi, güçler ayrılığı, bağımsız, tarafsız yargı için dün olduğu gibi bugün de yarın da yılmadan yorulmadan var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için de güçlü baronun gerektiğini belirten Sunay, "Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu ise barodur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür." diye konuştu.
Sunay'ın, avukatların sorunları ve çözüm önerilerini dile getirmesinin ardından program sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Avukatlar Günü Töreni - Son Dakika
Antalya'nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan 82 yaşındaki kadına, sürü halinde gezen çoban köpekleri saldırdı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan baskında, bir işyerinde kumar oynatan ve oynayanlara işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, D.D. isimli şahsın işyerinde kumar oynattığı tespit edildi. D.D'ye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 şahıs hakkında ise idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, kumarda elde edilen 800 TL'ye el konuldu.
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