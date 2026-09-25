Kütahya\'da baro binası ve sosyal tesisin temeli Kahveci\'nin katılımıyla atıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katıldığı törenle Akkent Mahallesi'nde yapımına başlanacak Kütahya Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi'nin temeli atıldı. Projenin tamamlanmasıyla hukuk camiasının ihtiyaçlarına yanıt verecek modern ve işlevsel bir alan Kütahya'ya kazandırılacak.

Kütahya Barosu'nun Akkent Mahallesi'nde yapımına başlanacak hizmet binası ve sosyal tesisinin temeli törenle atıldı. Törene; Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Kütahya Barosu Başkanı Edip İlkay Sunay, Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın, il protokolü, avukatlar ve davetliler katıldı.

Projenin tamamlanmasıyla hukuk temsilcilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek modern ve işlevsel bir alanın kente kazandırılacağı bildirildi. Kahveci, projenin Kütahya Barosu ve kent için hayırlı olmasını dileyerek, yapım sürecine katkı sunanlara teşekkür etti.