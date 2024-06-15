Kütahya'da bayram öncesi şehitlikler ziyaret edildi

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Kütahya'da, Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit yakınları ve protokol üyeleri, arife günü dolayısıyla Hava Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde, yakınları tarafından şehitlerin kabirlerinin başında dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftülüğü görevlileri şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken, Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu da dua etti.

Kütahya Vali Vekili Burhanettin Yavaşi, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kırbaç ve bazı daire müdürleri, kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.