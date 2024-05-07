Kütahya'da bir evin mutfağına giren ebabil koruma altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da bir evin mutfağına giren ebabil koruma altına alındı

Kütahya\'da bir evin mutfağına giren ebabil koruma altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir evin mutfağına bacadan giren iki ebabil, koruma altına alınacak. İlçe merkezindeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan Engin Göktepe, davlumbazdan gelen sesleri duyunca mutfağa gitti ve iki kuşla karşılaştı. Ebabili ilk kez bu kadar yakından gören Göktepe, kuşları incitmeden eline aldı. Yetkililerle görüşen Göktepe, kuşları koruma altına alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliğine teslim edecek.

07.05.2024 10:15  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir evin mutfağına bacadan giren iki ebabil, koruma altına alınacak.

İlçe merkezindeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında ailesiyle yaşayan Engin Göktepe, davlumbazdan gelen sesleri duyunca mutfağa gitti.

Göktepe, davlumbazın kapağını açınca iki kuşla karşılaştı.

Ebabili ilk kez bu kadar yakından gören Göktepe, kuşları incitmeden eline aldı.

Yetkililerle görüşen Göktepe, kuşları koruma altına alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliğine teslim edecek.

Engin Göktepe, AA muhabirine, televizyon izlerken mutfaktan gelen sesleri uyduklarını söyledi.

Davlumbazın kapağını açınca kuşlarla karşılaştıklarını belirten Göktepe, "Baktık ilk başta yarasa zannettik. Sonra bunların Fil Suresi'nde de adı geçen kuşlar olduğunu gördük." dedi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tavşanlı, Kütahya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da bir evin mutfağına giren ebabil koruma altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
11:15 Konu: ByLock Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
10:32 Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
10:23 Jorge Jesus, Al-Hilal’in galibiyet golünü atan Malcom’u sırtında taşıdı Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı
10:20 Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence Kalçasına jiletle küfür yazmış Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış
10:14 Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı İşte piyasalardaki son durum Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı! İşte piyasalardaki son durum
10:11 Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 11:26:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da bir evin mutfağına giren ebabil koruma altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement