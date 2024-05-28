Kütahya'da Büyük Filistin Kermesi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Büyük Filistin Kermesi düzenlendi

Kütahya\'da Büyük Filistin Kermesi düzenlendi

Kütahya'da 32 sivil toplum kuruluşu ve uluslararası öğrencilerin desteğiyle Büyük Filistin Kermesi düzenlendi. Kermeste, ülkelerine ait yiyecek ve hediyelik eşyalar satıldı.

28.05.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 32 sivil toplum kuruluşu ile kentte öğrenim gören uluslararası öğrencilerin destekleriyle "Büyük Filistin Kermesi" yapıldı.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından Zafer Meydanı'nda organize edilen kermese, platforma üye 32 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra kentteki üniversitelerde öğrenim gören uluslararası öğrenciler stant açarak ülkelerine ait yiyecek ve hediyelik eşyaların satışını yaptı.

Platform Başkanı Ülfet Balon, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'e destek olmak için birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Filistin halkının yanında olmaya devam ettiklerini belirten Balon, şunları kaydetti:

"7 Ekim saldırılarından bu yana Kütahya'da Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olabilmek için elimizden gelen gayreti KÜSİDAP olarak göstermeye çalışıyoruz. Kermesimize sivil toplum kuruluşlarımızın büyük desteği var. Halkımızın da ilgisi oldukça yoğun. Bizim çalışmalarımıza katkı sunan herkesten Allah razı olsun. İnşallah Filistin'e desteklerimiz devam edecek."

Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun da Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliğini Filistin'e destek kermesine katkı sunmak için birleştirdiklerini bildirdi.

Yiyecek, içecek, hediyelik eşya ve süs eşyası satışı yapılan bir günlük kermesten elde edilecek gelir, Filistinli mazlumlara gönderilecek.

Kaynak: AA

Filistin, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Büyük Filistin Kermesi düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:37 Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
13:46 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
13:33 Taraftarı heyecan bastı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku’yu bitiriyor Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
11:33 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 15:18:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Büyük Filistin Kermesi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement