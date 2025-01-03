Kütahya'da Çiftlik Evinde Yangın: Evin Bacası Tutuştu - Son Dakika
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Kütahya'da Çiftlik Evinde Yangın: Evin Bacası Tutuştu

Kütahya\'da Çiftlik Evinde Yangın: Evin Bacası Tutuştu

Kütahya'nın Hamidiye Mahallesi'nde bir çiftlik evinin bacasında çıkan yangın, bitişikteki ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak ev ve ahırda hasar meydana geldi.

03.01.2025 10:41  Güncelleme: 10:47
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KÜTAHYA'da bir çiftlik evinin bacasında çıkan yangın, bitişikteki ahıra sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ev ve ahırda hasar oluştu.

Hamidiye Mahallesi'ndeki Mehmet Emrem'e ait çiftlik evinin bacasında, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, evin bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı. İhbarla olay yerine ilk gelen bekçiler, bahçe hortumu ile su tutarak alevlerin samanlara sıçramaması için çaba gösterdi. Mehmet ve Fatma Emrem çifti, evden tahliye edildi. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ev ve ahırda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Çiftlik Evinde Yangın: Evin Bacası Tutuştu - Son Dakika

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