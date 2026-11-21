Kütahya'da çocuklar, Filistin'deki akranlarına destek olmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklar ve yakınları, Kütahya Belediyesi önünde bir araya geldi.

Ellerinde "Savaş değil, çocukluk kazansın", "Gazze'de çocuklar gülsün" ve "Savaş değil, oyun istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan çocuklar, düdükler çalarak Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na yürüdü.

Zafer Meydanı'ndaki Mescid-i Aksa maketi önünde çocuklar adına açıklama yapan Muhammed Şamil Akdoğan, dünyadaki tüm çocukların yaşama, eğitim alma, oyun oynama, sağlıklı şekilde büyüme ve korunma haklarının bulunduğunu söyledi.

Çocukların barış, sevgi ve huzur içinde yaşamak istediğini belirten Akdoğan, Filistin'deki çocukların ise bu haklara ulaşmakta zorluk yaşadığını ifade etti.

Akdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin de bizler gibi mutlu, huzurlu ve güven içinde bir yaşam sürmesini istiyoruz. Çocukların savaşa değil, oyuna ve eğitime ihtiyacı var. Büyüklerimizden, bize barış dolu bir dünya bırakmalarını istiyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan çocuklara Filistin bayrağını temsil eden karpuz dilimi şeklinde şekerler dağıtıldı.