Kütahya'da çöple dolu evde ölü bulunan 78 yaşındaki kadın hastane morguna götürüldü - Son Dakika
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Kütahya'da çöple dolu evde ölü bulunan 78 yaşındaki kadın hastane morguna götürüldü

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Kütahya Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartman sakinlerinin çöp ev ihbarı üzerine adrese giden ekipler, 2. kattaki daireye balkon penceresinden girdi. Yoğun atık arasında 78 yaşındaki kadının öldüğü belirlendi; cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kütahya'da 78 yaşındaki kadın, yoğun çöp ve atığın yer aldığı evde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki bir apartmanın sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine çöp ev ihbarında bulunması üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın 2. katındaki dairenin kapısının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdivenle balkon penceresinden içeri girdi.

Yoğun çöp ve atık bulunan evde yapılan incelemede dairenin sahibi Fahriye Kabar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kabar'ın, kızı E.K. ile aynı evde ikamet ettiği öğrenildi.

Fahriye Kabar'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Cumhuriyet MahallesiHastaneKütahyaGüncelSon Dakika

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