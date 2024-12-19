Kütahya'da Çorba İkramı ile Gönül Kazanma - Son Dakika
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Kütahya'da Çorba İkramı ile Gönül Kazanma

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vatandaşlara sıcak çorba ikramıyla destek oluyor.

19.12.2024 23:34
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü çorba ikramı ile vatandaşların gönlünü kazanıyor

KÜTAHYA - Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, şehir genelinde başlattığı çorba ikramı hizmetiyle vatandaşların gönlünü kazanıyor. Hafta içi her sabah farklı mahallelerde kurulan portatif ikram aracında öğrencilere ve çalışanlara sıcak çorba dağıtılıyor.

Yaklaşık 4 aydır devam eden bu hizmet, özellikle sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler ve işe giden vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Şimdiye kadar binlerce kişiye ulaşan çorba ikramı, halktan tam not aldı.

Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, çorba ikramının geleneksel hayır hizmetlerinin bir yansıması olduğunu belirterek, "Kütahya'da yeni bir hizmete imza atarak hafta içi her sabah şehrimizin farklı lokasyonlarında portatif ikram aracımızla hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri motive ediyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bütçemizin dörtte birini bu tür hayır işlerinde kullanıyoruz. Amacımız, geleneklerimizi yaşatarak vatandaşlarımızın yanında olmaktır" dedi.

Çorba ikramından faydalanan vatandaşlar, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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