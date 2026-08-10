"Ayna" grubu, DMD hastası Metehan için Kütahya\'da sahne aldı

(KÜTAHYA) - Kütahya'da DMD hastası Metehan'ın tedavisine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen konser serisinde "Ayna" grubu sahne aldı.

Kütahya Valiliği himayesinde Kütahya Belediyesi'nin destekleri ile Kuzenler Grup ve Mecitoğlu Grup katkılarıyla düzenlenen "Yedigöller Metehan Destek Konserleri" tamamlandı.

Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde DMD kas hastalığıyla mücadele eden minik Metehan'ın tedavi kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında Metehan'ın tedavi masraflarına katkı sunmak amacıyla bir de mezat düzenlendi. Programın kapanışında sahne alan Ayna grubu, sevilen eserlerini seslendirdi. Katılımcıların şarkılara eşlik ettiği etkinlikte, toplanan yardımlarla dayanışma kampanyasına destek sağlandı.