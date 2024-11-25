Kütahya'da Dolandırıcı Tutuklandı

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Kütahya'da dolandırıcılık operasyonunda suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan B.E, telefonla aradığı A.Ş'ye adının suça karıştığını belirterek, evdeki altınların fotoğrafını çekip atmasını istedi.

Altınların incelenmesi için evden alınması gerektiğini belirten şüpheliye inanmış gibi davranan A.Ş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eve altınları almaya gelen şüphelinin yakalanması için önlem aldı.

Adrese gelen B.E. (21), balkondan atılmasını istediği poşeti alıp kaçmaya çalıştığı sırada polis ekibince kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.