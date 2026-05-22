Kütahya'da Dolandırıcılara Operasyon
Kütahya'da Dolandırıcılara Operasyon

22.05.2026 00:48
Kütahya'da kuyumcuya sahte altın satan 4 şüpheli yakalandı, dolandırıcılık soruşturması sürüyor.

KÜTAHYA'da kuyumcuya 22 ayar denilerek düşük ayarlı altın verip dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent merkezindeki kuyumculara sahte altın satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Alipaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcunun kaburga kelepçe diye tabir edilen düşük ayarlı bileklik satışıyla 147 bin 500 lira dolandırıldığını belirledi. Ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin T.K. (30), M.L. (35), K.M. (25) ve A.M.Y. (26) olduğunu tespit etti. Asayiş Şubesi ve İstihbarat Şubesi'nce yapılan ortak çalışma sonucu şüphelilerin 34 YB 0888 plakalı araçla Eskişehir'e istikametine gittiklerini belirledi. Güzergah üzerinde önlem alan polis, şüphelilerin bulunduğu aracı kent çıkışında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 4 adet 22 ayar kaburga kelepçe bileklik, 5 adet sarı renkte sahte bileklik, 2 adet sarı renkli ince yüzük, 2 çift sarı renkli küpe, 3 adet sarı renkli altın kolye, peruk, uyuşturucu kullanma aparatı payp ve 0.28 gram metamfetamin ile 167 bin 255 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

