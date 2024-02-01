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Kütahya'da Durdurulan Otobüste 996 Gram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Durdurulan Otobüste 996 Gram Kokain Ele Geçirildi

Kütahya\'da Durdurulan Otobüste 996 Gram Kokain Ele Geçirildi

Kütahya'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, şüpheli bir kişinin pantolon kemerine sıkıştırılmış 996 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

01.02.2024 17:57  Güncelleme: 17:58
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Kütahya'da, durdurulan yolcu otobüsünde üzerinde 996 gram kokain ele geçirildiği için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şehirler arası ulaşımı sağlayan yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.

Polis, otobüste yaptığı kontrollerde, yolculardan A.Ö'nün (59) pantolon kemerine sıkıştırılmış 996 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Durdurulan Otobüste 996 Gram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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