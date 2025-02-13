Kütahya\'da Eşini Yaralayan Şüpheli Yakalandı

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YAKALANDI

Kütahya'da ayrı yaşadığı eşi G.G.'yi tornavidayla 18 yerinden yaralayıp kaçan şüpheli Y.G.'nin bir süre ormanda kaçıp saklandığı belirlendi. Araştırmalarını sürdüren Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Y.G.'nin Alipaşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi üzerinde olduğunu belirledi. Cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alınan Y.G., sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi için emniyete götürüldü. Ağır yaralanan G.G.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,