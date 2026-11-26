Kütahya'da esnafın ihbar ettiği tamirhane yangını çay makinesinden çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi 2. Sokak'taki tamirhanede çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Esnafın dumanları görüp 112'ye bildirdiği yangının çay makinesinden çıktığı incelemede belirlendi.
Kütahya'da bir tamirhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fuatpaşa Mahallesi 2. Sokak'ta bulunan bir tamirhaneden dumanların yükseldiğini gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Yapılan incelemede yangının çay makinesinden çıktığı belirlendi.
Kaynak: AA
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