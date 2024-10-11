Kütahya'da esnafın kadına şiddet duyarlılığı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da esnafın kadına şiddet duyarlılığı

Geniş Video İzle

Kütahya'da esnafın kadına şiddet duyarlılığı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir esnaf işyeri camına astığı yazı ile kadınların yanında olduğunu belirtti.

11.10.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da esnafın kadına şiddet duyarlılığı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir esnaf işyeri camına astığı yazı ile kadınların yanında olduğunu belirtti. Tavşanlı ilçesi Yeni mahalle Şehit Ali Gaffar Okkan caddesi üzerinde bulunan işyeri camındaki yazı kadınlara şiddete karşı duyarlılığı gösteriyor.

Tavşanlı esnaflarından kadın girişimci Nuray Üstünel, kadına şiddet konusunda ülke gündeminde çıkan haberlerden etkilendiklerini ve 16 yaşındaki kızının da kadına şiddet konusunda etkilendiğini bunun da kendisine yansıdığını dile getirerek bu tür olaylar karşısında farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Nuray Üstünel, erkek bir esnafın camına yazmış olduğu " Tedirgin oluyorsan dükkana gir kardeşim. Hiç birşey senden önemli değil ! Kadına şiddete ve kadın cinayetlerine hayır ! " yazısından dolayı teşekkür etti.

Yazıyı camına asan Bülent Doğan ise konu ile ilgili şunları söyledi, " Kadınlara şiddet konusunda, kadın cinayetleri konusunda vatandaşların daha bilinçli olması konusunda biz de sosyal medyada gördüğümüz bir uygulamaya katılmak istedik. İşyerimizin camında artık biz de insanların her an manevi destek alabileceği veya kadına şiddet konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini anlatmak için bu uygulamaya biz de katıldık. İşyerimizde, caddemizde, sokağımızda çok duyarlı arkadaşlarımız var, duyarlı esnafımız var. Herhangi bir şiddet anında lütfen esnaflardan yardım istesinler veya herhangi bir işyerine sığınsınlar. Biz bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Kadın Destek Uygulaması'nı da çok seviyoruz, beğeniyoruz. Tüm kadınlar aslında bu uygulamayı yüklesin, elinin altında hazır bulunsun. Her insan değerlidir. Kadınlar, annelerimiz, tüm bayanlar da bizim için değerlidir.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kadına şiddet, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da esnafın kadına şiddet duyarlılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:56 Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 15:32:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da esnafın kadına şiddet duyarlılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.