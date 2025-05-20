Kütahya'da 15 kilo 840 gram esrar ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, karton bardak yüklü kamyonla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla çevre yolunda durdurulan kamyonda karton bardak kolileri arasına gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü G.K. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Esrar Sevkiyatı: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?