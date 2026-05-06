Kütahya'da Fetih ve Hıdırellez Coşkusu

06.05.2026 17:10  Güncelleme: 17:43
Kütahya’nın fethinin 952’nci yıl dönümü ile Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı, Kütahya Kalesi’nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı; protokol ve vatandaşlar aynı coşkuda buluştu.

Kütahya'da fetih yıl dönümü ve Hıdırellez kutlamaları; mehter, halk oyunları ve konserlerle renkli görüntülere sahne oldu. Kütahya Valiliği ile Kütahya Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen kutlama programı protokol konuşmaları, halk oyunları gösterileri, akademi konseri, mehter takımı gösterisinde vatandaşları bir araya getirdi.

Kutlama programına Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vedat Kültür, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahya CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya, Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kahveci, şehrin yaklaşık bin yıldır medeniyetin, kültürün ve kardeşliğin önemli merkezlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Bu toprakları bizlere yurt kılan ecdadımız, bu şehre bir kimlik kazandırmıştır. Bizlere düşen görev, bu kutlu emaneti daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımaktır" ifadelerini kullandı.

"Aynı duygular etrafında buluşan milletler, varlıklarını ve değerlerini daima koruyacaktır"

Hıdırellez'in ortak bir kültürel miras olduğunu belirten Kahveci, "Hıdırellez; birlik, beraberlik, bereket ve umudun simgesidir. Aynı duygular etrafında buluşan milletler, varlıklarını ve değerlerini daima koruyacaktır" dedi.

Etkinlik boyunca vatandaşlar halk oyunları gösterileri ve mehter konseriyle keyifli anlar yaşarken, Kütahya Kalesi'nde gerçekleştirilen program renkli görüntülere sahne oldu. Program süresince vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kahveci, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah başta olmak üzere Kütahya Fatihi İmadüddin Hezar Dinari'yi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm kahramanları ve aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ederek; Hıdırellez'in şehre, ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve umut getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

