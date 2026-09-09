Kütahya'da firmalar 3. Tedarik Zinciri Programı'nda buluştu - Son Dakika
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Kütahya'da firmalar 3. Tedarik Zinciri Programı'nda buluştu

Kütahya\'da firmalar 3. Tedarik Zinciri Programı\'nda buluştu
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Kütahya'da, yerel firmaların iş hacimlerinin artırılması ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla "3. Tedarik Zinciri Programı" düzenlendi.

Kütahya'da, yerel firmaların iş hacimlerinin artırılması ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla "3. Tedarik Zinciri Programı" düzenlendi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO) ev sahipliğinde, Kütahya Ticaret Borsası ile Tavşanlı, Simav ve Gediz ticaret ve sanayi odalarının destekleriyle gerçekleştirilen program, KUTSO hizmet binasında yapıldı.

"Yerelden tedarik, küreselde başarı" vizyonuyla düzenlenen etkinlikte, firmaların satın alma yöneticileri ve yetkilileri ile yerel tedarikçiler bir araya geldi.

Program kapsamında oluşturulan stantlarda firmalar, ürün ve hizmetlerini tanıtarak potansiyel iş ortaklarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, yaptığı konuşmada, Kütahya'nın üretim gücünü yeni işbirlikleriyle buluşturarak kentin ekonomik geleceğine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kütahya ekonomisinin büyümesi gerektiğini belirten Argat, bu büyümenin tek bir sektör veya birkaç büyük firmanın üzerine kurulamayacağını ifade etti.

Argat, "Bize gereken, daha çok ayağı olan, tek bir dala bağlı kalmayan, küçüğüyle büyüğüyle her firmanın kazandığı güçlü ve dayanıklı bir ekonomi. İşte tedarik zinciri buluşmaları, tam da bu ekosistemi kurma işidir." dedi.

Firmaların birbirlerini tanımasının yeni ticari bağlantıların kurulması açısından önem taşıdığını dile getiren Argat, "Çünkü biliyoruz ki birbirini tanımayan firmalar, birlikte oluşturabilecekleri değerin de farkına varamazlar." ifadelerini kullandı.

Argat, geçen yıl gerçekleştirilen programda 31 firmanın satın alma yöneticisi ile 132 tedarikçi firmanın bir araya getirildiğini aktararak, toplam 1085 ikili iş görüşmesine aracılık edildiğini söyledi.

Bu yılki hedeflerinin yalnızca görüşme sayısını artırmak olmadığını vurgulayan Argat, gerçekleştirilen görüşmelerin yeni siparişlere, kalıcı işbirliklerine ve güçlü ticari bağlara dönüşmesini istediklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından Argat ve beraberindeki protokol üyeleri, firma stantlarını ziyaret ederek ürün ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Kütahya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da firmalar 3. Tedarik Zinciri Programı'nda buluştu - Son Dakika

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