Kütahya'da Genç Sada Hafızlık Yarışması bölge finalleri yapıldı

27.03.2026 11:50
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Genç Sada Hafızlık Yarışması 3. Bölge Finalleri, Kütahya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya, Ege ve Akdeniz bölgelerinden 11 ilin finalistleri katıldı.

Afyonkarahisar, Aydın, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan gelen genç hafızlar, bölge birinciliği için ter döktü.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler, jüri üyelerinin gözetiminde hafızlık birikimlerini ve kıraat becerilerini sergiledi.

Katılımcıların performansları, seçici kurul tarafından dikkatle değerlendirildi.

Programın ardından konuşan Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, bu tür organizasyonların gençlerin yetişmesindeki rolüne dikkat çekti.

Yılmaz, "Öğrencilerimizin sadece akademik başarıları değil, manevi gelişimleri de bizler için büyük önem taşıyor. Bu yarışmalar, değerler eğitimi açısından gençlerimize çok kıymetli katkılar sunuyor." dedi.

Yarışmada, İmam Hatip Ortaokulu kategorisinde Afyonkarahisar Erkmen İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muharrem Ufkum Koç, Anadolu İmam Hatip Lisesi kategorisinde ise İzmir Aliağa Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ahmed Hac İbrahim birinci oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Özarslan, Yılmaz, Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA

Tedesco’dan alkış alan hareket Tedesco'dan alkış alan hareket
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Advertisement
