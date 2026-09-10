Kütahya'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya\'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya-Tavşanlı kara yolu yan yolunda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Semih Öksüz, kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Polis, hafif ticari araç sürücüsünü gözaltına alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,– KÜTAHYA'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Semih Öksüz, hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı kara yolu yan yol üzerinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 43 AGZ 744 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Semih Öksüz idaresindeki 43 AEU 802 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan Öksüz, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbi duran Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı kalp masajıyla ambulansa taşınarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Öksüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari araç sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Motosiklet, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

23:02
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
22:53
Archie Brown, İsmail Kartal’ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı
22:27
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu’da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
21:36
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
21:07
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 23:13:10. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement