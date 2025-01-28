Kütahya'da İhtida Töreni

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Benin uyruklu 28 yaşındaki Prince Donald Fernandez Hounhoui, Kütahya'da Müslüman olarak Ali ismini aldı.

İl Müftülüğünde, Müslüman olmak isteyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe dil eğitimine devam eden Hounhoui için ihtida töreni gerçekleştirildi.

İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Hounhoui'ye imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı. Kelime-i şehadet getiren Hounhoui, Müslüman oldu.

Ali ismini alan Hounhoui'ye İl Müftüsü İrfan Açık tarafından "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim hediye edildi.