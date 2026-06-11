Kütahya Geleneği Çağdaş Sanatla Buluştu: Iı. Ulusal Aizanoi Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

(KÜTAHYA) - Kütahya, "Kültüre Dokunmak" temasıyla düzenlenen II. Ulusal Aizanoi Çini ve Seramik Tasarım Yarışması ve Festivali'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen sanatçı ve akademisyenleri ağırladı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de katıldığı gala gecesinde, asırlık çini mirasının geleceğe aktarılmasının önemi vurgulandı.

Çini ve seramik sanatı üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından "Kültüre Dokunmak" temasıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) koordinasyonunda gerçekleştirilen II. Ulusal Aizanoi Çini ve Seramik Tasarım Yarışması ve Festivali kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sanatçılar, akademisyenler ve tasarımcılar, şehrin köklü çini geleneğini çağdaş sanat anlayışıyla buluşturan çalışmaları değerlendirme fırsatı buldu.

Çini ve seramik sanatının şehrin kültürel kimliğinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Kahveci, bu alanda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası organizasyonların şehrin tanıtımına, kültürel mirasının korunmasına ve sanat turizminin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Kahveci, yarışmada derece elde eden sanatçıları tebrik ederek, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Kütahya'nın asırlardır yaşattığı çini ve seramik kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirten Kahveci, sanatın ve kültürün gelişimine katkı sunan her çalışmanın destekçisi olduğunu dile getirdi.

Şehrin tarihi ve kültürel değerlerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmaya devam eden festival büyük beğeni topladı.