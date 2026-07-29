Kütahya\'da İki Yangın Erken Müdahale ile Söndürüldü

KÜTAHYA'nın Emet ilçe merkezi ile Yağcık köyünde çıkan 2 yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle ormana ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yağcık köyündeki yangında, 10 dönüm alan zarar gördü.

Emet ilçe merkezi TOKİ konutlarına yakın alandaki otluk alanda yangın çıktı. Yoğun dumanı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Emet Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplere Orman İşletme Müdürlüğü'nden 2 arazöz, müdahale aracı ve Hisarcık itfaiyesi de destek verdi. Ekiplerin erken müdahalesi sayesinde alevler, yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü. Yangında yoğun dumandan etkilenen 1 itfaiye eri, ambulansla götürüldüğü Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yağcık köyü Çay mevkisindeki tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına; Emet, Hisarcık, Çavdarhisar belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Havadan ise helikopter söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü. İki yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.