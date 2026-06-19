İKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Kütahya'da inşaat halindeki binada makaranın iskele üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 işçiden Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Abdullah Kaya (60) ve Mustafa Olgun'un (46) tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da İnşaat Kazası: İki İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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