Kütahya\'da İş Kazası: İki Parmak Koptu

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki inşaatta, elektrikli daire testereyle sol elinin 2 parmağı kesilen Beritan S. (19) ambulansla sevk edildiği Bursa'da tedaviye alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Domaniç ilçesindeki apartman inşaatında meydana geldi. Beritan S., kesim yaparken sol elini, elektrikli daire testereye kaptırdı. Yakınları, 2 parmağı kopma noktasına gelen yaralı işçiyi, özel araçla 50 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. İhbar üzerine sağlık ekipleri, yaralıyı yolda karşılayıp ambulansa alarak hastaneye ulaştırdı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Beritan S., el cerrahisi ameliyatı için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.