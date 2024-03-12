Kütahya'da İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Kütahya'da İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Kütahya\'da İstiklal Marşı\'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Kütahya'da, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, törenle kutlandı. Programda İstiklal Marşı okundu ve konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin oratoryo gösterisi ve ödül töreniyle program sona erdi.

12.03.2024 15:38  Güncelleme: 15:50
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Kütahya'da, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, törenle kutlandı.

Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Musa Işın, programda yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden çıkan bu destanın Türk milletinin bağımsızlık savaşını ölümsüzleştirdiğini söyledi.

İstiklal Marşı'nın bugün hala Türk gençliğine rehber olduğunu belirten Işın, şunları kaydetti:

"Bu millete İstiklal Marşı'nı hediye eden vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlamak, onun kişiliğini ve eserlerini gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Allah bizi ecdadı vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza layık etsin. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Allah milletimizi daim etsin. Vatanımızı namahrem eli değdirmesin. Allah bizi, çocuklarımızı, neslimizi, ecdadımıza layık birer birey etsin inşallah."

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Özgen de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratoryo gösterisi sunduğu program, İstiklal Marşı'nı ezberden okuma ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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