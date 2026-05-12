Kütahya'da İyilik Kermesi Düzenlendi
Kütahya'da İyilik Kermesi Düzenlendi

12.05.2026 16:20
Yunus Emre Ortaokulu, özel gereksinimli bireyler için iyilik kermesi gerçekleştirdi.

Kütahya'daki Yunus Emre Ortaokulu öncülüğünde "iyilik kermesi" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasındaki kermeste yiyecek ve içecek ürünlerinin yanı sıra elbise ve takı gibi ürünler de satışa sunuldu.

Kermes hakkında bilgi veren Yunus Emre Ortaokulunda fen bilimleri dersi öğretmeni Şükran Yiğit, yaklaşık 15 yıldır iyilik kermesi düzenlediğini belirterek, son 5 yıldır ise etkinliği okul bünyesinde sürdürdüklerini söyledi.

Kermesle özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Yiğit, "Kütahya Engelliler Derneği Başkanı Hatice Hanım ile birlikte çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine gidip durumlarını inceliyoruz. İhtiyaçları doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Okul aile birliğimizin de çok büyük katkısı oluyor." dedi.

Yiğit, kermesin ikinci bölümünün okulda devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

