Kütahya\'da Jandarma Personeli Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Kütahya'da jandarma personeli, motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şair Şeyhi Bulvarı'nda, Sinan Yener (21) kontrolündeki 16 BMB 868 plakalı motosiklet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, devrilen motosikletten savrulan sürücü Yener'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bilecik'te görevli jandarma personeli olduğu öğrenilen Yener'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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