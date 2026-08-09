Kütahya'da Kaza: 4 Yaralı
Kütahya'da 2 otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.
KÜTAHYA'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Hisarcık-Simav kara yolu Gölcük Kavşağı'nda meydana geldi. 2 otomobil ile motosikletin çarpıştığını görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise kazaya karışan öndeki otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadan gelen otomobilin çarptığı motosikletin, savrularak öndeki otomobille çarpıştığı yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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