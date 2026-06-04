Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Kikaf-Metef 2026'da Gençleri Dinledi - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Kikaf-Metef 2026'da Gençleri Dinledi

04.06.2026 17:32  Güncelleme: 18:45
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, KİKAF-METEF 2026 Fuarı’nda stantları ziyaret ederek gençlerin kariyer planlarını dinledi. Fuarda iş, staj ve mesleki eğitim fırsatları tanıtıldı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, iş dünyası ile gençleri buluşturan KİKAF-METEF 2026 Fuarı'nda stantları tek tek ziyaret ederek, gençlerin kariyer planlarını dinledi.

Kütahya Valiliği himayesinde düzenlenen Kütahya İstihdam ve Kariyer Mesleki Teknik Eğitim Fuarı (KİKAF-METEF 2026), Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli'nin katılımıyla ve öğrenciler, iş dünyası temsilcileri, eğitim kurumları ve vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Kahveci de fuara katılarak stant alanlarını ziyaret etti, öğrenciler ve firma temsilcileriyle bir araya geldi. Gençlerin eğitim hayatlarından meslek yaşamlarına uzanan yolculuklarında önemli bir rehber niteliği taşıyan fuarda; meslek liseleri, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri tarafından hazırlanan stantlar ziyaretçilere kapılarını açtı.

Kütahya Valisi Musa Işın ve protokol mensuplarının katılımıyla gerçekleşen organizasyonda; iş ve staj imkanlarından mesleki eğitim fırsatlarına, kariyer planlamasından sektörlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere kadar birçok konuda bilgilendirmeler yapıldı.

Fuarda stantları tek tek gezerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Kahveci, öğrencilerle sohbet ederek onların hedeflerini ve kariyer planlarını dinledi. Kahveci, gençlerin potansiyellerini ortaya çıkaracak her türlü çalışmayı önemsediğini belirterek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Mesleki ve teknik eğitimin üretim, istihdam ve kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkati çeken fuarda; iş dünyası ile eğitim kurumları arasında güçlü bağların kurulmasına katkı sağlayacak görüşmeler gerçekleştirildi. Mülakat simülasyonları, atölye çalışmaları, paneller ve kariyer odaklı etkinliklerle zenginleşen program, gençlerin geleceğe daha bilinçli ve donanımlı şekilde hazırlanmasına katkı sundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Kikaf-Metef 2026'da Gençleri Dinledi - Son Dakika

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