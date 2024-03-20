Kütahya\'da kumar oynatılan ve narkotik madde ele geçirilen işletmeler kapatıldı

Kütahya'da kumar oynatılan ve narkotik madde ele geçirilen 2 kıraathane ve 1 dernek Valilik kararıyla kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir kıraathanede kumar oynatılmasının belirlenmesi, bir kıraathane ile bir dernekte de narkotik madde ele geçirilmesi üzerine adli işlem başlatıldı.
Bu işletmelere Valilik tarafından 30 gün süreyle faaliyetten men kararı verildi.
Ruhsatsız olduğu belirlenen bir kıraathane de süresiz olarak faaliyetten men edildi.
Karar üzerine polis ekipleri, bu işletmelerin mühürleme işlemini gerçekleştirdi.
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