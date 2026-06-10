Kütahya'da Kur'an Kursu Yıl Sonu Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Kur'an Kursu Yıl Sonu Programı

Kütahya\'da Kur\'an Kursu Yıl Sonu Programı
10.06.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu programı düzenlendi.

Kütahya'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu programı gerçekleştirildi.

Zafer Meydanı'ndaki programa Vali Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür, İl Müftüsü İrfan Açık, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, kurum amirleri, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Musa Işın, çocukların milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ailelerin bu konuda üstlendiği sorumluluğa dikkati çeken Işın, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın iyi bir insan, vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesi için onları kendi kültürümüz, inancımız ve değerlerimiz doğrultusunda yetiştirmeliyiz."

İl Müftüsü İrfan Açık, programa katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

Program kapsamında kurulan hayır çarşısını da ziyaret eden Vali Işın ve beraberindekiler, kurslarda hazırlanan ürünleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kütahya, Eğitim, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Kur'an Kursu Yıl Sonu Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Diyarbakır’da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı
Arsenal’e Kenan Yıldız’dan kötü haber Arsenal'e Kenan Yıldız'dan kötü haber
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

14:18
Jose Mourinho’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu
Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:23
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 14:29:29. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Kur'an Kursu Yıl Sonu Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.