Mevlid Kandili'nde Şehitler ve Gaziler Dualarla Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mevlid Kandili'nde Şehitler ve Gaziler Dualarla Anıldı

Mevlid Kandili\'nde Şehitler ve Gaziler Dualarla Anıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediyesi, Mevlid Kandili'nde ağustos ayında şehit olan asker ve polisler, gaziler ile 30 Ağustos'ta şehit düşenleri Hava Şehitliği'nde düzenlenen programda dualarla andı; ardından Ulu Cami'de kandil programı yapıldı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda, ağustos ayında şehit olan asker ve polisler ile gaziler ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde şehit düşenler dualarla anıldı.

Kütahya Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğiyle Hava Şehitliği'nde düzenlenen programda; ağustos ayında şehit olan askerler ve polisler, vefat eden gaziler ile 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde vatan toprağına düşen aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler dualarla anıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, Mevlid Kandili vesilesiyle Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin anlamı paylaşılırken, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitler için dualar edildi. Gaziler de minnet ve şükranla yad edildi.

Programa katılan Başkan Kahveci, Mevlid Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini temenni ederek, aziz şehitlere Allah'tan rahmet, ebediyete irtihal eden gazilere rahmet, hayatta olan gazilere de sağlık ve huzur diledi. Edilen duaların ardından gerçekleşen helva dağıtımı ile program sona erdi.

Mevlid Kandili dolayısıyla Kütahya Ulu Cami'de düzenlenen diğer bir program da Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler seslendirildi. Vatandaşlarla birlikte kandil gecesinin huzurunu paylaşan Kahveci, kandillerin gönülleri birbirine yaklaştıran, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren önemli vesileler olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Kütahya Belediyesi, Mevlit Kandili, Ağustos, Kütahya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevlid Kandili'nde Şehitler ve Gaziler Dualarla Anıldı - Son Dakika

Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi
İdris Naim Şahin’e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi İdris Naim Şahin'e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi
Yıldız isim Beşiktaş’a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor Yıldız isim Beşiktaş'a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da mücadele edecek Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da mücadele edecek
Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk açıklama Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk açıklama
Aziz İhsan Aktaş davasında karar İki isim örgüt suçlamasından beraat etti Aziz İhsan Aktaş davasında karar! İki isim örgüt suçlamasından beraat etti

10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:30
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
10:04
DinamikPay’a el konuldu 13 kişi gözaltında
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında
09:59
’Rıdvan Abi’ tutuklandı, yapılan yorumlar bomba
'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba
09:41
ABD’den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 10:46:00. #7.13#
SON DAKİKA: Mevlid Kandili'nde Şehitler ve Gaziler Dualarla Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.