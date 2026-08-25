Mevlid Kandili\'nde Şehitler ve Gaziler Dualarla Anıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda, ağustos ayında şehit olan asker ve polisler ile gaziler ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde şehit düşenler dualarla anıldı.

Kütahya Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğiyle Hava Şehitliği'nde düzenlenen programda; ağustos ayında şehit olan askerler ve polisler, vefat eden gaziler ile 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde vatan toprağına düşen aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler dualarla anıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, Mevlid Kandili vesilesiyle Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin anlamı paylaşılırken, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitler için dualar edildi. Gaziler de minnet ve şükranla yad edildi.

Programa katılan Başkan Kahveci, Mevlid Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini temenni ederek, aziz şehitlere Allah'tan rahmet, ebediyete irtihal eden gazilere rahmet, hayatta olan gazilere de sağlık ve huzur diledi. Edilen duaların ardından gerçekleşen helva dağıtımı ile program sona erdi.

Mevlid Kandili dolayısıyla Kütahya Ulu Cami'de düzenlenen diğer bir program da Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler seslendirildi. Vatandaşlarla birlikte kandil gecesinin huzurunu paylaşan Kahveci, kandillerin gönülleri birbirine yaklaştıran, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren önemli vesileler olduğunu ifade etti.