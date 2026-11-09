Kütahya'da minibüs otomobile çarptı, otomobil sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da minibüs otomobile çarptı, otomobil sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı

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Kütahya\'da minibüs otomobile çarptı, otomobil sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı
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Kütahya\'da minibüs otomobile çarptı, otomobil sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı
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Kütahya'da Fuatpaşa Mahallesi'nde minibüs, ara sokaktan çıkan otomobile ve park halindeki 2 araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜTAHYA'da minibüs, ara sokaktan çıkan otomobile ve park halindeki 2 araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bahadır Gülmez hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 06 FVR 102 plakalı minibüs, ara sokaktan caddeye çıkan Bahadır Gülmez yönetimindeki 64 LY 968 plakalı otomobil ile park halindeki bir otomobile ve kamyona çarptı. Kazada araçtan yola fırlayan otomobil sürücüsü Gülmez ile A.Ö., V.Ö., Y.K. ve Z.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Gülmez hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Şehir HastanesiAhi EvranKütahyaGüncelSon Dakika

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