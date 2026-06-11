Kütahya\'da Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

KÜTAHYA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü H.E. (64), ağır yaralandı.

Parmakören Mahallesi'nde sabah saatlerinde, E.D.'nin kullandığı 43 RH 766 plakalı otomobil ile H.E. yönetimindeki 43 AFS 290 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet yola savrulurken, sürücüsü H.E. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.E., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. H.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü E.D. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle hasar gören araçlar, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.