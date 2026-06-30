Kütahya'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Kütahya'da 24 Haziran'da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Hezar Dinari Kültür Merkezi önündeki yol ayrımında 43 AEP 882 plakalı motosikletiyle 24 Haziran'da refüje çarpan Alihan Yenikaya, kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yenikaya'nın cenazesinin ikindi vakti Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.
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