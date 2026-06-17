Kütahya'da Mahallelerin Sorunları Masaya Yatırıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya'da mahallelerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması amacıyla Muhtarlar Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, mahallelerin güncel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan veriler paylaşılırken, vatandaşlardan gelen başvuruların çözüm süreçleri ve saha çalışmalarına ilişkin muhtarlara detaylı bilgi verildi.

Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar'ın başkanlığında geniş katılımla düzenlenen toplantıda, mahallelerden gelen talepler, devam eden çalışmalar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

Görüş alışverişiyle geçen toplantıda muhtarlar mahallelerinde karşılaştıkları ihtiyaç ve beklentileri doğrudan aktarırken, çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı. Her mahallenin kendine özgü dinamiklerinin dikkate alındığı toplantıda, hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik fikir birliği sağlandı.

Katılımcı yönetim anlayışını merkeze alan Kütahya Belediyesi, mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye, çözüm süreçlerini ortak akılla şekillendirmeye ve vatandaşlarımıza etkin bir hizmet devam edecek.