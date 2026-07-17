Kütahya'da Mahallelerin İhtiyaçları Değerlendirildi

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği Muhtarlar Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında yapıldı. Toplantıda mahallelerin ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve sonraki döneme ilişkin çalışmalar masaya yatırıldı.

Kütahya Belediyesi'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği Muhtarlar Toplantısı'nda mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı. Merkeze uzak mahallelerde olası yangınlara karşı ilk müdahale kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenen Su Tankeri Dağıtım Töreni'nin ardından gerçekleştirilen toplantıda, mahallelerden gelen talepler ile çözüm süreçleri değerlendirildi.

MUHTARLAR MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINI İLETTİ

Belediye ev sahipliğinde yapılan toplantıda, mahallelerden iletilen başvurular doğrultusunda sürdürülen çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verildi. Devam eden yatırım ve hizmetler ile planlanan projeler ayrıntılı şekilde ele alınırken, saha ekiplerinin faaliyetleri ve çözüm süreçlerine ilişkin güncel değerlendirmeler paylaşıldı. Karşılıklı istişare ortamında geçen toplantıda muhtarlar, mahallelerinde tespit ettikleri ihtiyaç ve beklentileri Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye iletti. Her mahallenin öncelikleri doğrultusunda çözüm odaklı değerlendirmeler yapılarak hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesine yönelik planlamalar gerçekleştirildi. Toplantıda, mahallelerin yaşam kalitesini artıracak çalışmaların kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği içerisinde sürdürüleceği vurgulanırken, vatandaş taleplerinin en kısa sürede karşılanabilmesi için muhtarlarla yürütülen istişarelerin önemine dikkat çekildi.