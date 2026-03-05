Kütahya'da Öğrenciler Ramazan'da İmamlık Yapıyor - Son Dakika
05.03.2026 12:37
Kütahya'da imam hatip lisesi öğrencileri, ramazan süresince camilerde mesleki deneyim kazanıyor.

Kütahya'da imam hatip lisesi öğrencileri, ramazan boyunca camilerde imamlık, müezzinlik ve vaizlik yaparak mesleki deneyim kazanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında kentte imam hatip liselerinde eğitim gören öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı buluyor.

Öğrenciler, ramazan boyunca cuma ve teravih namazları ile mukabele programlarında aktif görev alarak mesleki tecrübe ediniyor.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, gazetecilere, gençlerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kişisel ve mesleki eğitimlerine de büyük önem verdiklerini vurguladı.

Daha önce başlatılan "Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Hamilik" projesini hatırlatan Yılmaz, bu vizyon doğrultusunda ramazan ayı vesilesiyle imam hatip okullarını da kapsama aldıklarını anlattı.

Yılmaz, öğrencilerin mesleki beceri kazandığına işaret ederek, "Şu an öğrencilerimizin tamamı camilerdeki mukabelelerde, teravihlerde, cumalarda ve vaazlarda bilfiil görev almaktalar. Tüm öğrencilerimiz sahada, vatandaşla iç içe olarak öğrendiklerini pratiğe aktarıyor." dedi.

Proje kapsamında öğrencilerin sadece cami hizmetlerinde değil, aynı zamanda aileleriyle birlikte yürütülen ortak çalışmalarda da yer aldığını ifade eden Yılmaz, Kütahya'da eğitimin her alanda en iyi şekilde devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kütahya, Kültür, Güncel, Son Dakika

