(KÜTAHYA)- Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Zafer Meydanı'nda çelenk sunma töreni, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde ise kutlama programı düzenlendi. Programda emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" ve plaket takdim edilirken, adaylığı kaldırılan öğretmenler de yemin etti.

Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri, Zafer Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene; Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, il protokolü, müdürler ve öğretmenler katıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve hayatını kaybeden öğretmenler anıldı.

ADAYLIĞI KALDIRILAN ÖĞRETMENLER YEMİN ETTİ

Kutlamalar, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinasyonunda Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğretmenlik mesleğinin önemine ve öğretmenlerin gelecek nesillerin yetiştirilmesindeki sorumluluklarına dikkati çekildi.

Programda Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tiyatro gösterisi, Maarif Halk Dansları Topluluğu ise dans gösterisi sundu. Emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" ve plaket takdim edilirken resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Adaylığı kaldırılan öğretmenler de yemin etti.

Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü, müdürler, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Başkan Kahveci, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri saygı ve rahmetle anarak görev yapan ve emekli olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.