Kütahya'da okul servislerinde dur levhası ve emniyet kemeri denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kütahya'da okul servislerinde dur levhası ve emniyet kemeri denetimi yapıldı

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Kütahya\'da okul servislerinde dur levhası ve emniyet kemeri denetimi yapıldı
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Kütahya'da 2026-2027 eğitim yılı kapsamında okul servis araçları denetlendi. Kent merkezindeki denetimde araçların teknik özellikleri, güvenlik donanımları, kapasitesi ve dur levhası ile şoför ve rehber personelin yeterliliği, emniyet kemeri kullanımı kontrol edildi.

Kütahya'da öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında kent merkezinde yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının trafik ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, belediye zabıta ekipleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli katıldı.

Denetimlerde servis araçlarının teknik özellikleri, güvenlik donanımları, yaş sınırı ve yolcu kapasitesi kontrol edildi. Araçlarda dur levhasının bulunup bulunmadığı da incelendi.

Ekipler ayrıca servis şoförlerinin gerekli şartları taşımasını, rehber personelin yeterliliğini ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını denetledi.

Kaynak: AA
GüvenlikKütahyaRehberEğitimGüncelSon Dakika

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