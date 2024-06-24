Kütahya\'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

Güncel

Kütahya'da çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Merkeze bağlı Çifteoluklar ile Akçamescit köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, arazözler ve yangın söndürme helikopteriyle alevleri söndürmek için çalışma yürütüyor.